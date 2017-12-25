«دو» تبدأ تجارب الجيل الخامس الميدانية في الربع الأول

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن جهوزيتها لإطلاق تقنية الجيل الخامس، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات، ووفقاً لمعايير تقنية الجيل الخامس (NSA) 5G الأولية، التي أطلقتها منظمة الجيل الثالث من مشروع الشراكة 3GPP الصادرة في 22 ديسمبر، إضافة إلى تعاونها مع العديد من شركائها لإجراء تجارب ميدانية في مناطق مختارة في أبوظبي ودبي بدءاً من الربع الأول من عام 2018، كما تعلن أن شبكتها التجارية للجيل الخامس ستكون متاحة للجمهور لحظة توفر أجهزة الاتصال الداعمة لها.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نرحب برؤية هيئة تنظيم الاتصالات في مجال تقنية الجيل الخامس، ونتطلع بتفاؤل لبلوغ عام 2018 الواعد بالتقدم في مجال إطلاق هذه التقنية على أرض الواقع بدولة الإمارات الرائدة في هذا المجال.

تشكل تقنية الجيل الخامس عامل التمكين الرئيسي للتكنولوجيات المستقبلية كالاتصال «من آلة إلى آلة» (M2M) وإنترنت الأشياء (IoT)، بالإضافة إلى توفير خدمات المدينة الذكية.

وستلعب التجارب الميدانية لعام 2018 دوراً مهماً في تحسين قدرات شبكتنا لاستيعاب تدفق البيانات الضخمة المتوقعة، وتقديم تجربة مستخدم استثنائية من خلال سرعة تفوق الجيجابايت في الثانية الواحدة للاستفادة من الخدمات والتطبيقات الفريدة».

بدوره، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «في إطار الجهود المبذولة لترقية الشبكة إلى مصاف شبكات الجيل الخامس، نفذت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنجاح اختبار سحابة C-RAN، كخطوة مهمة لتمكين الحوسبة السحابية للاتصالات المتنقلة.

وفي يونيو 2017، نجحت الشركة في اختبار تقنية MIMO الشاملة، الأمر الذي يعتبر من أهم العوامل المساعدة لإطلاق تقنية الجيل الخامس».