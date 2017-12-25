«غرفة عجمان»: الموازنة العامة للإمارة تعزز استكمال مسيرة النهضة الشاملة

علي الهنوري (عجمان)

أكد المهندس عبد الله المويجعي، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018 التي ستعزز استكمال مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها عجمان، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادية وجعلها بيئة جاذبة.

أشاد المويجعي بجهود حكومة عجمان في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى لتضمن نمو واستدامة القطاعات الاقتصادية والسياحية والتعليمية والصحية والبنية التحتية كافة، وغيرها.

وأوضح أن اعتماد الموازنة العامة، سيعزز استكمال مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادي لإمارة عجمان، وجعلها بيئة جاذبة تتميز بالمقومات المتنوعة التي تخدم مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن اعتماد الموازنة بنفقات قدرها 1.367 مليار درهم، وبنسبة زيادة 16% عن موازنة عام 2017، يؤكد حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية للإمارة، الأمر الذي ينعكس على نمو القطاع الخاص، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

كما يحظى الشأن الاقتصادي في الإمارة خلال عام 2018 بأولوية خاصة من حكومة عجمان، حيث أولت قطاع الشؤون الاقتصادية الاهتمام الأكبر، إذ جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة النفقات بما نسبته 32 %.