«كهرباء الشارقة» تفتتح مركز خدمة وإسعاد المشتركين بـ «إكسبو الشارقة»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

افتتحت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أمس، مركز خدمة وإسعاد المتعاملين بمركز إكسبو الشارقة وفق أفضل المواصفات العالمية، والذي يخدم أكثر من 65 ألف مشترك في 4 مناطق تشمل التعاون والنهدة والممزر والخان بمدينة الشارقة.

شهد الافتتاح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وعبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير لمراكز خدمة وإسعاد المتعاملين وفق عدد من المعايير والأسس، تشمل تصاميم مبتكرة للمراكز، وتوفير خدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير نظام لتلقي معاملات ومطالب المشتركين، وضمان إنجاز المعاملات خلال دقائق، ووضع كاميرات لمتابعة سير العمل بالجودة والكفاءة المطلوبة، واستقبال المشتركين بالابتسامة، والعمل على تحقيق الرضا عن الخدمات التي تقدمها الهيئة وغيرها من المعايير.

وأكد أن خطة التطوير تتم وفق أسس علمية، وبالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة مثل «تسهيل» و«إنجازات»، وستستمر خطة التطوير لتشمل جميع مراكز خدمة المشتركين وإسعادهم، والتي يبلغ عددها 10 مراكز في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وأشار الليم إلى أنه تم اختيار إكسبو الشارقة للمركز الجديد لما يتميز به من سهولة الوصول، وتوافر مواقف للسيارات وموقعه المتوسط بين المناطق التي يخدمها المركز، حيث يخدم أكثر من 65 ألف مشترك في 4 مناطق ذات كثافة سكانية، وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتزيد فيها نسبة الأحمال، مؤكداً أنه تم توفير كوادر فنية متخصصة وأجهزة ومعدات لضمان تقديم الخدمات، وفق أفضل المواصفات، وتجهيز استراحات للمترددين على المركز، وشاشات عرض وعدد من الكتب والمطبوعات لاستثمار أوقات انتظار المشتركين في القراءة والاطلاع.

وأوضح أن مركز إكسبو الشارقة المتكامل الذي تم افتتاحه يقع على مساحة 250 متراً مربعاً، ويقدم خدمات تحصيل فواتير الاستهلاك وإقفال وفتح الحسابات وخدمات القطع والتوصيل وطلبات فحص العدادات وتوثيق العقود، ويقدم خدمات الرد على مختلف الاستفسارات حول خدمات الهيئة من السابعة والنصف صباحاً حتى الثامنة والنصف مساء وفق معايير خمس نجوم في أسرع وقت وبجودة وكفاءة عالية مع ضمان جودة الخدمات من حيث التنظيم وسرعة إنجاز المعاملات وخلوها من الأخطاء وإعداد الاستبيانات واستمارات تقييم الأداء بصفة مستمرة.

ويعمل المركز من الساعة 7.30 صباحاً إلى الساعة 8.30 مساء طوال أيام الأسبوع وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير مراكز خدمة وإسعاد المشتركين بالشكل الذي يتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر في ظل وجود خدمات تمتاز بالجودة والكفاءة.