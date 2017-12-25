إنجاز مبنى إداري في نادي الشارقة

الشارقة (وام)

أنهت دائرة الأشغال العامة في الشارقة الأعمال الإنشائية لمبنى إداري في نادي الشارقة الثقافي الرياضي بتكلفة ستة ملايين درهم، وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى ورفده بجميع الخدمات، مشيداً بالدعم السخي الذي تلقاه مسيرة التنمية الرياضية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه الكبير للقطاع الرياضي، وأهمية البنية التحتية الرياضية القادرة على احتضان الشباب وتوجيه مهاراتهم لتكون حاضنة فكر وإشعاع ثقافي وحضاري ورياضي، والارتقاء بالمواهب والكفاءات من الرياضيين.

من جهته، أوضح المهندس عبد الله نعمان، رئيس قسم الإشراف في إدارة مشاريع المباني بالدائرة، أن المبنى يقع في نادي الشعب سابقا ونادي الشارقة حاليا، وتبلغ المساحة الإجمالية للبناء 1200 متر مربع، ويتألف من طابق أرضي يتضمن قاعة استقبال، ومكاتب إدارية وغرف مدربين وصالة كافتيريا، إضافة إلى ست صالات لتبديل الملابس وقاعة محاضرات، وأخرى للعرض المرئي.

وأضاف: الطابق الأول يشتمل على صالة للتربية البدنية والمرافق التابعة لها وصالة ألعاب رياضية، ومثلها للانتظار، وغرفة العلاج الفيزيائي، وغرف الخدمات.

من جهتها، أكدت المهندسة هند ناصر، مدير مركز تقنية المعلومات، أنه تم تجهيز البنية التحتية لشبكة الكمبيوتر، وتجهيز غرفة الحاسوب الرئيسة بأنظمة التبريد وموزع كهرباء، ونظام مكافحة الحرائق، وبوابة تحكم وأرضية مرتفعة بالغرفة لتمرير الكوابل.

وأضافت: تم تجهيز المبنى بأحدث أنظمة الاتصال الصوتي الرقمي بجانب تغطية جميع مرافق المبنى بشبكة لاسلكية وتجهيز قاعتي التدريس بالأنظمة اللازمة من شاشات، وأجهزة عرض وتزويد غرف اللاعبين والصالة الرياضية، والمطعم بـ 34 شاشة عرض، مع نظام استقبال تلفزيوني مركزي.