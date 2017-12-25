الإمارات تستضيف «قمة المصير» في الملاكمة العالمية

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تستضيف الإمارات يوم 27 يناير المقبل الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي للملاكمة، وذلك خلال الاجتماعات التي ستعقد في دبي بمشاركة جميع الأعضاء.

وأكد أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد بدأ في الإعداد والترتيب لاستضافة الجمعية، وسوف يكون أهم بند في جدول أعمالها متعلقاً بترشيح رئيس يتولى المسؤولية خلفاً للتايواني شينج كو وو الذي تم توجيه اتهامات له بفساد مالي من قبل عدد من مسؤولي المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، بالإضافة إلى تصويب الكثير من المسارات التي أضرت بالصورة النمطية للمنظمة الدولية.

وقال: هناك تنسيق كامل مع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في الوقت الراهن، لاعتماد الترتيبات الخاصة باستضافة الحدث، وهو الأهم الذي يخص اللعبة في العالم، حيث إن موضوعاته المطروحة سوف تحدد مصير ومستقبل اللعبة، مشيراً إلى أن عدد الضيوف في هذه القمة ربما يتجاوز 200 فرد من مسؤولي الاتحادات الوطنية.

وأضاف: مسألة ترشحه للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، قيد البحث والتفاوض مع مسؤولي الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أنه لو تم ترشحه، سوف يكون الانضمام للمكتب التنفيذي بالتعيين لمدة سنة، لإكمال الشواغر في المرحلة الحالية حتى موعد الانتخابات المقبلة في 2020، موضحاً أنه لن يتقدم أو يطرح اسمه للتعيين إلا إذا كان الأمر مضموناً، ونسب نجاحه كبيرة، خاصة أن الانضمام للمكتب التنفيذي سيكون انتصاراً للعبة في المنطقة بأسرها، نظراً لأنه موقع مهم في رياضة أولمبية ذات قيمة وتاريخ. كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت أنها ستتوقف عن دفع أي مبالغ مالية للاتحاد الدولي للملاكمة حتى يتم حل النزاع الدائر داخل الاتحاد بشأن أساليب الإدارة والتمويل، ويعاني الاتحاد منذ شهور من خلافات حادة متواصلة بين اللجنة التنفيذية ورئيس الاتحاد التايواني شينج-كو وو الذي أوقف عن العمل في البداية، قبل أن يستقيل لاحقاً في نوفمبر الماضي.