«دبي الرياضي» يشيد بدور البلدية

دبي (الاتحاد)

كرّم مجلس دبي الرياضي 56 موظفاً من منتسبي 16 فرعاً من فروع قسم العمليات وخدمات النظافة بإدارة النفايات ببلدية دبي، تقديراً لجهودهم في إنجاح الفعاليات الرياضية التي نظمها المجلس خلال عام 2017، ودورهم في الحفاظ على نظافة شوارع دبي وإعادة المكان أفضل مما كان، وبالأخص فعالية مسيرة المشي 24 ساعة التي نظمها المجلس نوفمبر الماضي.

وسلم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بتسليم شهادات التقدير إلى رؤساء الأقسام والمراقبين والعمال في قسم العمليات وخدمات النظافة بإدارة النفايات في بلدية دبي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام وعلي المطوع مدير إدارة الدعم المؤسسي، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس.

وقال سعيد حارب، إن المجلس يرتبط مع بلدية دبي بشراكة استراتيجية، حيث نعمل معاً في العديد من المجالات التي تخدم المدينة والمجتمع، وعمال النظافة في البلدية يؤدون دوراً أساسياً في عملية تنظيم البطولات من خلال القيام بتوفير سبل الراحة والنظافة للجمهور والمشاركين والمحافظة على جمال المدينة، وتقديم وجه حضاري لمجتمعنا ومدينتنا.

وأضاف: لقد حرصنا على أن نستضيف العمال والمسؤولين في إدارة النفايات في مقر المجلس والتجول في أروقته، اعترافاً منا بدورهم، وبأنهم أفراد أساسيون في فرق العمل في جميع الفعاليات التي الخارجية التي ننظمها.

وتم تكريم عدد من رؤساء الأقسام والمراقبين في البلدية، وعدد من عمال النظافة من 16 فرعاً.