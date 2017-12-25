كأس الخدمة الوطنية والاحتياطية للجوجيتسو في أبوظبي

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم منافسات كأس الخدمة الوطنية والاحتياطية للجوجيتسو للدفعة السابعة، والتي تقام برعاية اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي.

وتأتي هذه البطولة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى اللياقة البدنية لمختلف الرتب وتنمية روح التنافس والمثابرة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية، وفي إطار حرص القيادة الحكيمة على جعل القوات المسلحة على أعلى مستويات الكفاءة القتالية من خلال الدعم والرعاية المستمرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للأنشطة الرياضية بغرض رفع اللياقة البدنية للضباط والرتب الأخرى، وبث روح التنافس من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتقام البطولة على مدار يومين، وتتضمن منافسات في الحزام الأزرق لجميع الأوزان.

كما سينظم في الثاني من يناير القادم بطولة الخدمة الوطنية والاحتياطية الأولى للجو جيتسو التي ستكون بداية لموسم عام جديد مليء بالبطولات.

وتحظى اللعبة بانتشار واسع وتطور كبير على المستويات كافة، إذ أصبحت أبوظبي مقراً للاتحادين الآسيوي والعالمي مما أهلها لأن تكون عاصمة الجو جيتسو في العالم، وذلك بفضل اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ما كان له أثر واضح في المكانة المهمة التي حققتها هذه الرياضة في زمن قياسي.

وشهدت البطولة ارتفاعاً كبيراً في المستويات الفنية ومشاركة واسعة في دوراتها السابقة من قبل اللاعبين.

وأشاد القائمون على تنظيم البطولة بالإنجازات التي تحققها رياضة جوجيتسو الإمارات في المحافل القارية والعالمية، مشيرين إلى أن تلك النجاحات لم تتحقق لولا الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة ورعايتها المتواصلة ودعمها المستمر للعبة.

وقالوا إن النتائج الرائعة التي تحققت لهذه الرياضة، تبشر بوجود أبطال يتم تأهيلهم وإعدادهم، والدفع بهم لتحقيق المزيد من الإنجازات إقليمياً وعالمياً.