15 لاعباً في معسكر «شباب السلة» للخليجية

علي معالي (دبي)
دخل منتخبنا للشباب في كرة السلة سلسلة تدريباته في معسكر داخلي، استعداداً للمرحلة المقبلة والمهمة في مسيرته بداية من بطولة الخليج، المقرر إقامتها من 2 وحتى 9 فبراير المقبل في سلطنة عمان، وهي بطولة مؤهلة لنهائيات أمم آسيا للشباب.
تضم قائمة المنتخب 15 لاعباً، وهم حسين عبد الله حسن وحمد محمد حيدر وأحمد سعيد أحمد (النصر)، وسعيد خميس أحمد (الوصل)، وصالح إبراهيم صالح الطنيجي وسعود مبارك الدعيلي (الوحدة)، ومحمود وسيم محمود ومحمد عبد الرحمن محمد عبد الله ومحمد محمود الهاشمي ومحمد توفيق الجسمي المعيني وعبد العزيز أحمد عبد الله وشاهر طاهر محمد سليمان وراشد علي حسن (الشارقة)، وحامد عبد اللطيف عبد الإله وعبد العزيز محمد هيكل مبارك (شباب الأهلي- دبي)، وتجرى التدريبات على صالة شباب الأهلي- دبي.
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يركز الجهاز الفني للمنتخب على توفير الانسجام بين اللاعبين في المعسكر الذي ينتهي بعد غد.
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