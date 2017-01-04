إدانة جندي إسرائيلي بإعدام فلسطيني مصاب

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

جددت السلطة الفلسطينية أمس، المطالبة بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وذلك بعد إدانة جندي اسرائيلي بإعدام شاب في مدينة الخليل العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان، إن «إدانة الجندي الذي أعدم المواطن عبد الفتاح الشريف في الخليل من قبل محكمة إسرائيلية جاء بسبب توثيق الجريمة بالصورة، وبثها تلفزيونياً تحت سمع العالم وبصره».

وأضاف أن «هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم التي اقترفها جنود الاحتلال، وتم خلالها إعدام مواطنين عزل».

وأشار إلى أن مسؤولين كبارا في الحكومة الإسرائيلية جاهروا بدعمهم ووقوفهم إلى جانب القاتل منذ اللحظة الأولى، «الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه جهات حكومية إسرائيلية، وانعكس ذلك على مشاهد التأييد للقاتل خلال المحكمة».