الخميري يخوض تحدي «الاستعراض الحر»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك المتسابق عبد الله الخميري، صاحب الاحتياجات الخاصة، في سباق وتحدي الاستعراض الحر للسيارات بمهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب، والذي يقام في أول يومين من أيام المهرجان، ويشارك فيه العديد من المتسابقين في لوحة مثيرة وقوية من لوحات المهرجان التنافسية الذي يبدأ بعد غدٍ ويستمر حتى الخامس من يناير، ويتضمن الحدث 10 منافسات رياضية وينظمه نادي ليوا الرياضي وسط مشاركة يتوقع أن تتجاوز 1000 مشارك ومتسابق في كل فئات المهرجان.

وأعلن النادي عن مشاركة عبد الله الخميري في تحدي الاستعراض الحر لكي يكون ذلك حدثاً مهماً وتاريخياً لهذه الفئة، وأيضاً عبر المهرجان والذي يستضيف أهم منافسات استعراض السيارات طيلة أيامه، ويختتم مع منافسات صعود تل مرعب في آخر يومين، وأيضاً يضم منافسات الاستعراض الرملي، بالإضافة إلى بطولة دريفت السيارات التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم في المهرجان.

وعبر عبد الله الخميري عن سعادته الكبيرة للمشاركة في الاستعراض الحر والمنافسة التي تضم نجوماً وأبطالاً في هذا التحدي، مشيراً إلى أن مشاركته في حد ذاتها ستكون نصراً قوياً لأصحاب الهمم بالحضور وإبراز القدرات عبر المنافسة.

وقال: مجرد المشاركة والظهور في المنافسة وأن أقود السيارة بحركات الاستعراض المختلفة في تحدي الاستعراض الحر، فإن ذلك هو نصر لي ولإرادة أصحاب الهمم في هذه المنافسة التي يرى الناس أنها حكر فقط على أصحاب القدرات والمهارة في ميدان الاستعراض.

وأضاف: ما دفعني للمشاركة أكثر في تحدي الاستعراض الحر هو رغبتي الكبيرة وحبي لهذه الهواية والرياضة، وأن أبدع من خلالها أكثر، بالإضافة إلى إثبات أنني قادر على المشاركة، وأن إعاقتي لا تقف أمام طريقي للمشاركة والتفوق في هذا المضمار.

وأوضح الخميري أنه يطمح إلى التألق في منافسات الاستعراض الحر والتقدم للأمام، من خلال تصفيات المنافسة والوصول إلى الأدوار النهائية في التحدي، خاصة أن المنافسة ستعطي المجال لأصحاب الأرقام العالية في اليوم الأول إلى التأهل لليوم الثاني، وقال: أريد أن أكسب النقاط الأفضل والعالية في اليوم الأول في سبيل التأهل لليوم الثاني والختامي من الاستعراض الحر، ومتفائل بقدرتي على تحقيق ذلك، خاصة في ظل مشاركة العديد من الأسماء الكبيرة ومحترفي هذه الرياضة، وحتى لو لم أتأهل فإن مشاركتي في حد ذاتها هي نصر وتفوق لي ولكل أصحاب الهمم في واحدة من أكثر الرياضة تطلباً للتركيز وإبراز أفضل الحركات الاستعراضية والبهلوانية في الحلبة.

الجدير بالذكر أن المهرجان يدشن فعالياته بتحدي الاستعراض الحر والذي يستمر ليومين، بالفقرات الرياضية المهمة والتي تجد إقبالاً كبيراً وحضوراً من مختلف المنافسين ليس من الإمارات فقط، وإنما تمتد المشاركة إلى الدول الخليجية، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير المتوقع للمهرجان ولفعاليات الاستعراض الحر للسيارات في حلبة تل مرعب في أول يومين من المنافسة.