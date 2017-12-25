  • الثلاثاء 07 ربيع الآخر 1439هـ - 26 ديسمبر 2017م

لاتسيو وفيورنتينا.. مواجهة «أكثر هدوءاً»

ميلان والإنتر يأملان تضميد الجراح في «ديربي» الكأس
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 26 ديسمبر 2017

روما (د ب أ)

يتطلع كل من ميلان وجاره ومنافسه التقليدي العنيد إنتر ميلان إلى تضميد جراحهما من خلال مباراة «الديربي» المرتقبة بينهما غداً، في دور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا.

وتحظى هذه المواجهة بالاهتمام الأكبر من بين جميع مباريات هذا الدور، حيث تمثل فرصة ذهبية أمام كل من الفريقين لتنفس الصعداء في ظل معاناة الفريقين بالدوري الإيطالي، فيما ستكون بمثابة تعميق لأزمة ومحنة الخاسر منهما.

ويحلم كل من قطبي مدينة ميلانو في حجز مكانه بالمربع الذهبي من خلال هذه المواجهة الصعبة، خاصة أن كلاً منهما يخوض هذه المباراة بعدما خسرا مباراتين متتاليتين في الدوري الإيطالي.

وتراجع ميلان إلى المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة وبفارق 14 نقطة عن روما صاحب المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتر عند 40 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن المتصدر نابولي.

ويفتتح لاتسيو وفيورنتينا فعاليات دور الثمانية في الكأس بمواجهة بينهما أكثر هدوءاً اليوم، حيث حقق كل منهما الفوز في مباراته بالدوري الإيطالي مطلع هذا الأسبوع، فيما انتهت المباراة بينهما بالدوري قبل نحو شهر واحد فقط بالتعادل 1 / 1. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 