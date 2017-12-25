ميلان والإنتر يأملان تضميد الجراح في «ديربي» الكأس

روما (د ب أ)

يتطلع كل من ميلان وجاره ومنافسه التقليدي العنيد إنتر ميلان إلى تضميد جراحهما من خلال مباراة «الديربي» المرتقبة بينهما غداً، في دور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا.

وتحظى هذه المواجهة بالاهتمام الأكبر من بين جميع مباريات هذا الدور، حيث تمثل فرصة ذهبية أمام كل من الفريقين لتنفس الصعداء في ظل معاناة الفريقين بالدوري الإيطالي، فيما ستكون بمثابة تعميق لأزمة ومحنة الخاسر منهما.

ويحلم كل من قطبي مدينة ميلانو في حجز مكانه بالمربع الذهبي من خلال هذه المواجهة الصعبة، خاصة أن كلاً منهما يخوض هذه المباراة بعدما خسرا مباراتين متتاليتين في الدوري الإيطالي.

وتراجع ميلان إلى المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة وبفارق 14 نقطة عن روما صاحب المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتر عند 40 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن المتصدر نابولي.