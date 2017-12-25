أنور إبراهيم (القاهرة)

تصدرت مباراة مانشستر سيتي مع موناكو قائمة أفضل 5 مباريات شهدها عام 2017، الذي يقترب من نهايته، وهي المباراة التي أقيمت يوم 21 فبراير الماضي في «ذهاب» دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز السيتي 5 /3.

وشهدت هذه المباراة صراعاً مريراً بين الفريقين، حيث بدأها رحيم ستيرلينج بالتسجيل في الدقيقة 26، ليتعادل بعدها بأربعة دقائق فالكاو لاعب موناكو، ثم يضيف كيليان مبابيه الهدف الثاني للفريق الفرنسي لينتهى الشوط الأول 2 /1 لصالح موناكو.. وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة الإثارة في المباراة، ولم تكد تمر 12 دقيقة حتى تمكن سيرجيو أجويرو من التعادل للسيتي 2 /2 وبعدها بثلاث دقائق فقط يتقدم فالكاو مرة أخرى لموناكو 3 /2.

وكان هذا الهدف نقطة التحول التي جعلت «القمر السماوي» يكشر عن أنيابه ويحرز نجومه ثلاثة أهداف متتالية في 11 دقيقة سجلها أجويرو (71) وستونز (77) وساني (82)، واستحقت المباراة لقب الأفضل في العام الحالي، نظراً لقوة المنافسة بين طرفيها.

كما شهد 2017 مباريات أخرى مليئة بالإثارة والمتعة والقوة والمفاجآت في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى وأيضاً في دوري الأبطال، حيث وضعت مجلة «فرانس فوتبول» قائمة بأفضل المباريات في العام الحالي.