«الإمبراطور» يطوي صفحة الخسارة من أجل «الديربي»

معتصم عبدالله (دبي)

طوى الوصل ملف الخسارة أمام الشارقة 3-4، في المباراة الثانية على التوالي للفريق في كأس الخليج العربي، وبدأ الاستعداد مبكراً لمواجهة «ديربي بر دبي» المرتقبة أمام ضيفه النصر في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، على ملعب زعبيل ضمن الدور ربع النهائي للبطولة، على أن يلتقي الفريقان إياباً على ملعب الوصل في 16 فبراير من العام المقبل 2018.

وسعى الأرجنتيني رودولفو مدرب «الإمبراطور»، والذي عبر عن استيائه لأداء الفريق في مباراتي «العنابي» و«الملك» على التوالي، إلى تصحيح أوضاع الفريق، ومعالجة الأخطاء التي كبدت الأصفر خسارتين على التوالي، بعد مسيرة جيدة من النتائج الإيجابية استمرت طوال انطلاقة الموسم الحالي، أملاً في تجهيز الفريق بالشكل المطلوب وتأكيد تفوقه أمام الغريم التقليدي في «الديربي» بعد فوزه في المواجهات الأربع الأخيرة بين الفريقين.

من جانبها، اهتمت الصحافة البرازيلية بتجديد الوصل تعاقده مع الثنائي البرازيلي كايو كانيدو، ورونالدو مينديز، أسوة بنجم الفريق الأول ليما حتى نهاية موسم 2021- 2022، ونقلت صحيفة لانسي تصريحات للمهاجم كايو، عبر فيها عن سعادته باستمرار مشواره مع الوصل، والذي انطلق موسم 2014، حينما قدم بجانب مواطنه رونالدو بناء على توصية مدرب الوصل السابق البرازيلي جورجينو، وقال كايو في تصريحاته: «اتخذت القرار الصحيح بالبقاء في الوصل، وأشعر بأنني مع أسرتي وسعيد بكل ما قدمناه خلال المواسم الماضية».

ورأى مهاجم الوصل، أن تجديد التعاقد واستمراره مع الإمبراطور، يعزز من دوافعه لتحقيق أهدافه مع الفريق والمتمثلة في الفوز ببطولة دوري الخليج العربي، والمضي قدماً في مشوار المشاركة القارية المرتقبة في دوري أبطال آسيا 2018، والذي ينطلق في فبراير المقبل، وأضاف: «نجحت في التكيف بسرعة مع بقية زملائي بفضل اللغة الإنجليزية، ولدي علاقات مميزة مع الجميع، بمن فيهم الجهاز الفني والمسؤولين في الإدارة»، لافتاً إلى العلاقة الجيدة التي تربطه مع جمهور الوصل خاصة فئة الأطفال، حيث تحول إلى قدوة للكثير من اللاعبين الصغار.

وينتظر جمهور «الإمبراطور» الكثير من كايو في مباراة الديربي المرتقبة أمام «العميد»، حيث يتصدر المهاجم البرازيلي قائمة هدافي فريقه الحالية في البطولة برصيد 5 أهداف، وتجمع المنافسة على لقب هداف كأس الخليج العربي بجانب كايو، الأرجنتيني تيجالي مهاجم الوحدة، والبرازيلي دوجلاس لاعب العين، برصيد 5 أهداف لكل، في الوقت الذي يحتل فيه كايو فرنانديز لاعب العين المركز الخامس برصيد 4 نقاط في أعقاب خروج مواطنه ويلتون مهاجم الشارقة من السباق، بنهاية مشوار «الملك» في المسابقة عند عتبة الدور الأول.