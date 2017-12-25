الجزيرة يسعى لتأكيد «جدارة الصدارة» أمام حتا

مصطفى الديب (أبوظبي)

يسعى الجزيرة إلى تأكيد الجدارة بصدارة المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، والانفراد بها بشكل تام خلال مواجهة حتا مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد، في المباراة المؤجلة والأخيرة للفريقين في الدور الأول للبطولة.

ويدخل «فخر أبوظبي» لقاء اليوم متصدراً الترتيب برصيد 10 نقاط، ومتساوياً مع النصر صاحب المركز الثاني، والذي خاض جميع مبارياته، فيما تعد مواجهة هذا المساء تحصيل حاصل لحتا صاحب المركز الأخير في المجموعة برصيد 3 نقاط،

وفي حال حقق الجزيرة الفوز اليوم سينفرد بالصدارة، حيث سيصل رصيد الفريق إلى النقطة 13.

وصعد «فخر أبوظبي» للدور ربع النهائي من البطولة بعد نهاية الجولة الماضية عندما فاز على عجمان بهدف دود رد ووصل للنقطة العاشرة، في حين توقف رصيد العين عند النقطة السابعة، ورغم الغيابات التي عانى منها الجزيرة بسبب وجود عدد من لاعبيه في صفوف المنتخب الوطني، وكذلك حالة الإجهاد التي عانى منها بعض اللاعبين بعد المشاركة المشرفة في كأس العالم للأندية، فإن الفريق أدى بشكل جيد أمام عجمان، ويسعى لمواصلة المسيرة في لقاء اليوم أمام حتا لتأكيد الجدارة بالصدارة ومواصلة النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية.