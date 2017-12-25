صدارة ثنائية لكأس رئيس الدولة للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

‫دخلت بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج العام المقامة حالياً بفندق باب القصر بأبوظبي مراحل الحسم، وذلك مع ختام الجولة الرابعة لتصبح الصدارة ثنائية، والتي شهدت فوز المصنف الأول جاسم عبد الرحمن علي أحمد الرميثي، بعد مباراة شاقة على الطرفين، وسيطر الرميثي على نصف المباراة الأول، بينما سيطر جاسم على النصف الثاني والأهم، واستعاد السيطرة إلى أن ظفر بنقطة غالية وضعته في صدارة الترتيب العام لتلك الفئة برصيد ثلاث نقاط ونصف النقطة.

وتساوى جاسم مع إبراهيم سلطان الذي حقق الفوز بدوره على عمران الحوسني بعد مباراة ماراثونية حسمها سلطان في الدقائق الأخيرة والحاسمة، في حين تعادل على الطاولة الثالثة أحمد فريد ومحمد مرشول بعد مباراة مالت كفتها لصالح مرشول، والذي لم يصب أحياناً في اختيار نقلاته، ما أدخله في وضع متكافئ دون فرص واضحه لكلا الطرفين، ما جعل التعادل سيد الموقف، واقتنص زايد علي الحامد نقطة ثمينة من منصور الخوري وضعته في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وكذلك استعاد أحمد خوري توازنه، وفاز على اللاعب علي حمدان ومن المقرر أن تتواصل المنافسات اليوم بمشاركة جميع اللاعبين.‬‬‬‬

وعلى مستوى فئة الناشئين، ما زلت ملامح البطل لم تتشكل بعد في ظل تعادل أربعة لاعبين على صدارة البطولة ورصيد كل منهم ثلاث نقاط ونصف النقطة، بعد أن تعادل محمد سعيد ليلي مع مسلم محمد في مباراة كان التعادل سيد الموقف في أكثر مراحلها على الرغم من بعض محاولات محمد سعيد في البحث عن وضع أفضل من خلال بعض المناورات وخاصة في نهاية المباراة، والتي لم تكن كافية على ما يبدو مما جعله يقتنع بالتعادل، وخطف خليفة خالد نقطة ثمينة من سعيد الحوسني، والتي وضعته في الصدارة الرباعية، وكذلك كان الحال على الطاولة الثالثة، والتي جمعت حارب الشامسي مع سلطان الدرمكي، وكان الفوز من نصيب حارب، والذي انضم أيضاً للصدارة، ليتساوى أربعة لاعبين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط لكل منهم، وهم عمار السدراني وخليفة البلوشي وخالد المزروعي.

وتتواصل مباريات البطولة في الفئتين حتى موعد ختامها الذي سيشهد تتويج المتصدرين الأوائل.‬​