صدارة ثنائية لكأس رئيس الدولة للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)
دخلت بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج العام المقامة حالياً بفندق باب القصر بأبوظبي مراحل الحسم، وذلك مع ختام الجولة الرابعة لتصبح الصدارة ثنائية، والتي شهدت فوز المصنف الأول جاسم عبد الرحمن علي أحمد الرميثي، بعد مباراة شاقة على الطرفين، وسيطر الرميثي على نصف المباراة الأول، بينما سيطر جاسم على النصف الثاني والأهم، واستعاد السيطرة إلى أن ظفر بنقطة غالية وضعته في صدارة الترتيب العام لتلك الفئة برصيد ثلاث نقاط ونصف النقطة.
وتساوى جاسم مع إبراهيم سلطان الذي حقق الفوز بدوره على عمران الحوسني بعد مباراة ماراثونية حسمها سلطان في الدقائق الأخيرة والحاسمة، في حين تعادل على الطاولة الثالثة أحمد فريد ومحمد مرشول بعد مباراة مالت كفتها لصالح مرشول، والذي لم يصب أحياناً في اختيار نقلاته، ما أدخله في وضع متكافئ دون فرص واضحه لكلا الطرفين، ما جعل التعادل سيد الموقف، واقتنص زايد علي الحامد نقطة ثمينة من منصور الخوري وضعته في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وكذلك استعاد أحمد خوري توازنه، وفاز على اللاعب علي حمدان ومن المقرر أن تتواصل المنافسات اليوم بمشاركة جميع اللاعبين.
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وتتواصل مباريات البطولة في الفئتين حتى موعد ختامها الذي سيشهد تتويج المتصدرين الأوائل.
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