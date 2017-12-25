«بطولات فزاع» تدشن العام الجديد بمنافسات متنوعة

دبي (الاتحاد)

تدشن بطولات فزاع التراثية الرياضية التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، العام الجديد بمفاجآت ومستويات تنظيمية وإدارية غير مسبوقة، لتستمر وتيرة المنافسات بين صفوة الأبطال والمتسابقين طيلة الربع الأول من السنة الجديدة، وذلك عبر سلسلة من البطولات المستوحاة من نماذج تاريخية حرصاً من المركز على حفظ الموروث الاجتماعي والثقافي الإماراتي ونقله إلى الشباب والناشئة.

ويستضيف مضمار ميدان الروية منافسات أقوى أنواع الصقور المدربة على سرعة الطيران، حيث ستنطلق أولى البطولات بصقور التلواح 2 يناير المقبل، وتستمر لغاية 16 من الشهر نفسه، فيما تليها بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور التلواح، وتبدأ منافستها في الأول من فبراير المقبل، وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه.

وتنطلق بطولة السلق للعامة 20 فبراير، فيما ستقام بطولة السلق الثانية 25 فبراير، وذلك في مضمار السباق بمنطقة المرموم في دبي.

وفي مارس المقبل، تبدأ تدريبات الرماية بالبندقية السكتون من 11 مارس إلى 13 من الشهر نفسه في ميدان رماية شرطة دبي في منطقة الروية، بهدف إعداد وتدريب الفئات العمرية كافة استعداداً لخوض منافسات بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين بالبندقية السكتون، حيث ستقام البطولة الرئيسة من 14 مارس وحتى 17 من الشهر نفسه.