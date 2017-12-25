راهب يحاول إحياء اللغة التي نطق بها المسيح

القدس المحتلة (رويترز)

يقضي الراهب المسيحي ديرويو بولس معظم أيامه، في غرفة صغيرة بالكنيسة السريانية بمدينة القدس المحتلة، يكتب صلوات وتراتيل على قطع من الجلد باللغة التي نطق بها السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام والتي اختفت منذ قرون.

واللغة الآرامية لغة سامية تتصل باللغة العربية. وكانت ذات يوم اللغة الأشهر في أنحاء المنطقة غير أن اللغة العربية احتلت مكانها بعد الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي.

ويستخدم بولس فن الخط في الكتابة على قطع من الجلد مبدعاً روائع فنية يمكن عرضها في بيوت وأماكن أخرى.

وقال الأب بولس (29 عاما) إنه شغوف باللغة الآرامية لأنه يرغب في إحياء الثقافة السريانية الآرامية.

وأضاف «أنا أحببت اللغة الآرامية لأنها لغة يسوع وعمرها خمسة آلاف سنة، ثلاثة آلاف قبل الميلاد وألفان بعد الميلاد». وهذه اللغة الآرامية لها مميزات كثيرة لأنه تُرجم بعض الكتب من اللغة الآرامية واللغة اليونانية إلى اللغة العربية. فهذه اللغة الآرامية أُخذ منها التراث والثقافة إلى بلاد العالم. من أجل ذلك، أنا أحب هذه اللغة كثيراً وهذه لغتي وأحاول أن أنشرها لجميع العالم، وأنشرها عن طريق التواصل الاجتماعي حتى يستطيع كل العالم على الإنترنت مشاهدة هذه المعلومات وهذه المخطوطات وهذه الأعمال التي أقوم بعملها».