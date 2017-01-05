السيسي يؤكد دعم مفهوم الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، أن استعادة دور وفاعلية الدولة الوطنية يحتل أهمية خاصة في ضوء تنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة وامتدادها لتشمل جميع أنحاء العالم.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة، في قصر الاتحادية في القاهرة، والذي سلمه خطاب دعوة للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الأردن مارس المقبل.

واعتبر الرئيس المصري أن «تطورات المشهد العربي والإقليمي خلال السنوات الماضية أكدت أهمية دعم مفهوم الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول على أراضيها وضرورة بناء المؤسسات الوطنية، بما يمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية».

وشدد في هذا السياق على ضرورة التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب على المستوى العربي والإقليمي والدولي «بحيث يمكن للمنطقة التركيز على دفع جهود التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات مواطنيها نحو مستقبل مزدهر».