محمد بن زايد: الأمن الغذائي على سلم الأولويات

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضع مسألة الأمن الغذائي على سلم أولوياتها، وأنها ماضية في طريقها نحو تحقيق أعلى معدلات ممكنة للأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامته.

وقال سموه لدى استقباله، أمس، وفد تحالف الأمن الغذائي، «إن تحقيق الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة، تبدأ بالفرد والأسرة وكيفية استهلاكهم للموارد، وصولاً إلى المجتمع وتفاعل بقية مؤسساته الخاصة والحكومية، ودعمها للخطط والاستراتيجيات الشاملة التي وضعت لضمان الأمن الغذائي الوطني».

ودعا سموه إلى مزيد من الخطوات لتعزيز قدرات الدولة في هذا الجانب، من خلال بناء شراكات حيوية ومتينة بين المؤسسات الوطنية، وإقامة المشروعات الاستثمارية محلياً وخارجياً، وتشجيع الأبحاث العلمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وطالب سموه مركز الأمن الغذائي والتحالف والمؤسسات المعنية، ببذل المزيد من الجهود لوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإعداد الكفاءات، وتطوير القدرات الوطنية، وفق أفضل أساليب التدريب والتأهيل، من أجل إيجاد قاعدة عريضة من الكوادر الوطنية التي تمتلك المهارة، ولديها القدرة والتفوق النوعي على إحداث التغيير وصنع الفارق، وتحقيق النتائج المشرفة في جميع الميادين، وبمختلف الأوقات والظروف، وتمكينها من أخذ دورها لتسهم مع بقية الكوادر الوطنية في خدمة مسيرة التنمية المباركة، ومواجهة مختلف التحديات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد استقبل مساء أمس في مجلس سموه بقصر البحر، وفد تحالف الأمن الغذائي. وقدم الوفد لسموه خلال اللقاء، لمحة عن خطة برنامج تدريب مجندي الخدمة الوطنية التي أطلقها التحالف مؤخراً بتوجيهات سموه لتأهيل الكوادر المواطنة من مجندي الخدمة الوطنية على مستوى الدولة، وإلحاقها بالمنشآت الأساسية التي تخدم منظومة الأمن الغذائي.

ضم وفد التحالف ممثلي 9 جهات وشركات، هي مركز الأمن الغذائي، وشركات الظاهرة وأغذية والفوعة والشركة الوطنية، وزيوت الإمارات، وشركة الخليج، ومجموعة الغرير، وشركة آجيلتي.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.