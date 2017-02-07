محمد بن راشد يقدم رؤيته الشخصية لكيفية استئناف الحضارة في المنطقة

دبي (الاتحاد)

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تفاصيل الجلسة التي سيتحدث فيها خلال القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة، والتي خصصها لمناقشة إمكانية استئناف المنطقة لحضارتها، حيث سيقدم سموه تجربته القيادية ووصفته للمنطقة العربية لاستنهاض قواها واستئناف مسيرتها الحضارية، وسيكون الحوار مفتوحاً ليتسنى للجميع المشاركة عبر إرسال أسئلتهم لسموه قبل الجلسة التي ستعقد في أول أيام القمة العالمية للحكومات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن جلسته في القمة العالمية للحكومات ستكون حوارية، وستتحدث عن استئناف الحضارة في العالم العربي، والعودة لطريق التنمية.

وأعرب سموه في تغريداته عن إيمانه بأهمية استئناف الحضارة في العالم العربي، وتساءل سموه عبر حسابه على تويتر: «هل هناك فرصة حقيقية لاستئناف الحضارة في عالمنا العربي، ما هي الوصفة للعودة لطريق التنمية؟ هل نحن قادرون على إعادة صياغة مستقبل منطقتنا»؟ مؤكداً أن الهدف من إطلاق شعار استئناف الحضارة، البدء بحوار عربي حقيقي تنموي لمشاركة الأفكار والتجارب.

وأشار سموه عبر تغريداته، إلى أن لدبي والإمارات تجربة عالمية بأيادٍ عربية، وعبّر عن إيمانه بأهمية استئناف الحضارة، وبإمكانية تكرار هذه التجربة في المنطقة. وقال سموه: «إن الجميع لديه تساؤلات وملاحظات وأفكار حول نهضة منطقتنا، أرسلوا لنا أسئلتكم مصورة أو مكتوبة على وسم استئناف الحضارة لنناقشها».