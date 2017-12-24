جماهير الإمارات تحتفل بفوز «الأبيض» في الفندق

الكويت (الاتحاد)

حرص عدد من جماهير منتخبنا الوطني، الذين حضروا لمؤازرة «الأبيض» بمدرجات ستاد جابر بالكويت، خلال مباراة افتتاح المجموعة الأولى لخليجي 23، على التوجه لمقر إقامة «الأبيض» في البطولة، وانتظار اللاعبين للاحتفاء بهم، بعد تحقيق الفوز على المنتخب العماني منح المنتخب 3 نقاط في رصيده قبل مواجهة الأخضر السعودي في الجولة الثانية بالبطولة.

وكان عمر عبد الرحمن أكثر اللاعبين المطلوبين لالتقاط الصور «السيلفي»، إلى جانب شقيقه محمد عبدالرحمن «عجب»، وكل من علي مبخوت وأحمد خليل، الذي لم يشارك في المباراة، وكذلك مهند وخالد عيسى وإسماعيل أحمد.

واحتفل الجهازان الفني والإداري بفوز المنتخب في المباراة الأولى، فور الوصول للفندق، حيث تم تجهيز «عشاء خاص» للاعبين كون المنتخب قد وصل لمقر الإقامة بعد انتهاء الساعات الرسمية لعمل المطعم المخصص للوجبات، حيث تخصص إدارة الفندق، مطعم وطباخين خاصين للمنتخبات، لتجهيز وجبات عشاء في توقيت متأخر عقب المباريات، التي تقام مساء خلال البطولة.