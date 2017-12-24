جماهير الإمارات تحتفل بفوز «الأبيض» في الفندق

الكويت (الاتحاد)
حرص عدد من جماهير منتخبنا الوطني، الذين حضروا لمؤازرة «الأبيض» بمدرجات ستاد جابر بالكويت، خلال مباراة افتتاح المجموعة الأولى لخليجي 23، على التوجه لمقر إقامة «الأبيض» في البطولة، وانتظار اللاعبين للاحتفاء بهم، بعد تحقيق الفوز على المنتخب العماني منح المنتخب 3 نقاط في رصيده قبل مواجهة الأخضر السعودي في الجولة الثانية بالبطولة.
وكان عمر عبد الرحمن أكثر اللاعبين المطلوبين لالتقاط الصور «السيلفي»، إلى جانب شقيقه محمد عبدالرحمن «عجب»، وكل من علي مبخوت وأحمد خليل، الذي لم يشارك في المباراة، وكذلك مهند وخالد عيسى وإسماعيل أحمد.
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