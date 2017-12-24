الكويت.. الأسوار ثلاثة ورابعها الشعب

الكويت (الاتحاد)

تجد في معالم الكويت بوابات كثيرة، وكأنها تحكي قصصاً من التاريخ العريق لهذه الدولة، الكويت والتي تعني «القلعة»، كانت مطمعاً على مدار التاريخ، فقام حكامها على مر الزمن ببناء أسوار وبوابات تحميها من الغير.

والكويت رغم صغر مساحتها وقلة تعداد سكانها، فإنها ليست بعيدة عن بقية دول العالم، فلديها في التاريخ ما يدعو للفخر.

ويعتبر سور الكويت واحداً من أهم الآثار التي لم يتبق منه سوى بواباته الأربع المتفرقة، والواقعة على مداخل العاصمة «مدينة الكويت»، ويرجع تاريخ بناء السور إلى أواخر القرن السابع عشر، حيث تحمل الكويتيون مشقة بنائه، ليصد الأخطار التي كانت تهدد الكويت في الماضي.

السور الأول.. تم بناؤه في عام 1765، حيث كان بناء هذا السور، في عهد الشيخ عبد الله بن صباح، والذي يعد الحاكم الثاني للدولة، وتم بناء هذا السور، بعد معركة الرقة، حيث إن السور يضم أربعاً من البوابات صغيرة الحجم.