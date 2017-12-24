«الأخضر» يكسر «العقدة التاريخية» في ملاعب الكويت

الكويت (الاتحاد)

كسر «الأخضر» السعودي العقدة التاريخية التي شكلتها ملاعب الكويت في بطولات الخليج بعد الفوز بالافتتاح أمام مضيفه الكويتي، فقد نجح في إضافة صفحة مميزة في تاريخه العريق في بطولات الخليج وحقق فوزه الأول على الكويت في استاد جابر الدولي. ونجح «الأخضر» في تصدر المجموعة الأولى مناصفة مع المنتخب الإماراتي الذي روض المنتخب العماني بهدف نظيف في المباراة الثانية ضمن إطار المجموعة الأولى، ووضع الأخضر السعودي بصمة مميزة في تاريخه للمرة الأولى في تاريخ المواجهات مع الأزرق في ملاعب الكويت، كما انتزع «الأخضر» بهذا الفوز المثير أفضلية المواجهات بين الفريقين ليرفع رصيده من حالات الفوز إلى 14 حالة فوز مقابل 13 فوزاً للكويت و12 تعادلاً من مجموع 39 مباراة بينهما. ونجح الأخضر أيضاً في رفع مرات فوزه في اللقاءات الافتتاحية لبطولة الخليج إلى 10 حالات عبر كل مشاركاته بكأس الخليج.

وتوالت الأرقام الناجحة التي حققها «الأخضر» بعد التغلب على الكويت لتشمل الأرقام حالة الفوز رقم 54 طوال تاريخ مشاركات الأخضر في بطولات الخليج. وكل هذه الأرقام التي حققها المنتخب السعودي بهذا اللقاء جاءت بتشكيل جديد مختلف عن التشكيل الذي تأهل به الى نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف المقبل، حيث شهدت التشكيلة مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم تسبق لهم المشاركة في البطولة من قبل. ورغم هذه الأرقام المبهجة للجمهور السعودي، فقد تعرضت صفوف المنتخب لضربة كبيرة بإصابة المهاجم هزاع الهزاع وخروجه من اللقاء خلال دقائق الشوط الأول ليعلن الجهاز الطبي للمنتخب إصابته بقطع في الرباط الصليبي مما أنهى مشوار اللاعب فعلياً في بطولة الخليج ليفقد الأخضر أحد أهم مهاجميه في المباريات القادمة في البطولة.

ووجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة والشباب في المملكة العربية السعودية بعلاج اللاعب في أفضل المراكز الطبية على مستوى العالم، كما وجه باستمرار مكآفات اللاعب طوال فترة الإصابة كنوع من أنواع الدعم المعنوي للاعب وللحد من تأثير الإصابة مما اعتبرها اللاعب بادرة جميلة من المسؤول الأول عن الرياضة السعودية.