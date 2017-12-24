السراج: الاحتراف الخليجي «أعرج»!

الكويت (الاتحاد)

وصف محمد السراج رئيس نادي التعاون السعودي السابق، الاحتراف في بعض الدوريات الخليجية بأنه «أعرج» بسبب الأخطاء التي رافقت تطبيق التجربة في السابق، وقال: الدوريات الخليجية الأخرى تجاوزت الصعوبات، من خلال الحرص على تجاوز الأخطاء، ووضع الترتيبات الإيجابية، على نحو يعزز النجاح، وفي نهاية الأمر فإن الإيجابيات طغت على السلبيات، من واقع التجربة الموجودة اليوم، في معظم الدول الخليجية، انطلاقاً من الرغبة في الوصول بالتجربة إلى «بر الأمان» لتحقيق أهداف دعم عملية التطور التي تعزز نجاح الكرة الخليجية في الوصول إلى العالمية.

وأضاف: لاحظنا حالة التطور التي حدثت على مستوى اللاعبين، في منطقة الخليج من جهة التطور الذي بدا واضحاً على المستوى الفني، وله الأثر الإيجابي في المنتخبات الخليجية التي نافست على الصعود إلى مونديال «روسيا 2018»، إلى جانب المكاسب المالية التي حصل عليها مجموعة كبيرة من اللاعبين في الدوريات الخليجية بسبب تطبيق الاحتراف، إلى جانب أن التجربة أصبحت راسخة، من خلال تأهيل الكوادر البشرية، والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج التي تؤدي في النهاية إلى تعزيز تطور الكرة الخليجية، ومع مرور الوقت يمكن أن نتحدث عن تجربة ناضجة بكل تفاصيلها، بعد تجاوز الأخطاء والاستفادة من المعطيات التي تسببت في تأخير حصد الثمار في بعض الدوريات الخليجية.

وأشار السراج إلى أن الكرة الكويتية ليست رائدة على مستوى المنطقة، بالنظر إلى المردود الإيجابي للكرة السعودية على سبيل المثال، وتأهل «الأخضر» إلى مونديال روسيا 2018، والهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا في مناسبتين، خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الصواب هو تفوق الكرة الكويتية، في بعض المواسم على النطاق الخليجي، وهذا لا يعني في كل الأحوال، أنها رائدة على مستوى المنطقة، بالنظر إلى التجربة الرائعة لبعض المنتخبات الخليجية الأخرى، وحتى على صعيد الأندية.

وحول جدوى الدوريات الخليجية مالياً وإمكانية وصولها إلى مستوى التطور المنشود، قال السراج: يمكن أن نلاحظ ذلك في المكاسب المالية التي تعود على الاتحادات والأندية على مستوى الخليج، ووجود الرعاية من المؤسسات والشركات، وتفعيل الجوانب التسويقية، وغيرها من الفوائد الأخرى التي تعود على اللاعبين أنفسهم، في حال الاستغلال الصحيح لتجاربهم الاحترافية.