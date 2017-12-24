عبد الله الجنيبي: الاحتراف يرهق ميزانيات آسيا وليس الخليج فقط

الكويت (الاتحاد)
يرى عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الاحتراف الخليجي يطبق في أفضل صوره، في الإمارات والسعودية، وفي بقية الدول الخليجية لا يزال متفاوتاً، ما بين الغياب التام أو محاولة التطبيق، من دون تحرك فعلي على الأرض.
وقال: الإمارات بادرت بتطبيق الاحتراف، وتفوقت في الكثير من النقاط، خاصة معايير الاحتراف، كما كنا سباقين في العديد من الجوانب، منها نظام التراخيص الذي وصلنا فيه إلى مرحلة متطورة للغاية، وتفوقنا فيه على بقية دوريات آسيا بشكل عام.
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وأشار الجنيبي إلى أن هناك مؤشرات تعكس أن هناك تطورا كبيرا في الدوري الإماراتي، الذي أصبح في صدارة آسيا، وقال: لدينا استراتيجية نعمل عليها في اللجنة، بأن يظل دوري الخليج العربي، في قمة آسيا، ما يعني الاستمرار في التطوير الإداري وتهيئة البيئة التي تساعد على ذلك.
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وقال: نعم أنديتنا تخسر مادياً، لأن أغلبها تنفق ملايين طائلة كل عام، من أجل المنافسة على اللقب المحلي، وبالتالي يجب أن تتغير تلك النظرة، وأن يكون هناك إنفاق يتم باستراتيجية ثابتة ورؤية واضحة، وهذا الأمر تعاني منه جميع دوريات آسيا وليس فقط الدوري الإماراتي، وبالتالي لا زلت مصراً على ضرورة تغيير الفكر الإداري، وأن يكون هناك استثمار أكبر في الأكاديميات، وعدم السعي لرفع سقف الرواتب أو الإنفاق بشكل مبالغ فيه على لاعبين أجانب لا يفيدون دورينا بشكل كبير.