المنتخب يعني الوطن

للأسف ما زال البعض يجهل العلاقة الوطيدة، والتي يفترض أن تكون متجذرة منذ الولادة، والمتمثلة في أن حب منتخب الوطن، هو حب صادق عذري، ومن المفترض نربي أبناءنا على ذلك النهج الوطني.
هناك من يقول حتى مع نفسه! ما علاقة الوطن بحب المنتخب؟ يا سادة كل أمر يقترن باسم الوطن فهو يمثل الوطن ولا غيره، ويأتي ذلك بعيداً عن الانتماءات والأمزجة والشخوص.
شخصياً، وفي كثير من المناسبات، أدرك جيداً بأن منتخبنا الوطني البحريني لا يكون في أفضل حالاته لكوني قريباً جداً من الوضع الكروي، ومع ذلك لا بد أن أدعم وأساند منتخب وطني، وفي كل الأحوال والظروف.
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هذا الأمر يجعلنا في حيرة من أمرنا، ويدع لنا مجالاً وساحة واسعة، لكيفية التعامل مع أولئك المسؤولين الذين يعتبرون حب الوطن يأتي عن طريق كيل المديح والإطراء فقط، نعم تلك حقيقة ربما يواجهها الجميع، خاصة أننا نعيش في زمن انقلاب الموازيين.
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نعم كنا نمني النفس بأننا ندخل بطولة كأس «خليجي 23» بشكل أفضل، خاصة أنه مضى علينا قرابة 47 سنة، ونحن نحلم بتحقيق الكأس الغالية، لكن قدر الله وما شاء فعل، ونحن اليوم أمام واقع نرفضه من الداخل، ولكن لا بد من التعامل معه، وذلك لأن المنتخب هو منتخب وطن، ومتى ما ذكر اسم الوطن يفترض على الجميع أن يكونوا في خندق واحد، وحمل الراية والسيف والرمح.