4 وجوه في المهمة الأولى

الكويت (الاتحاد)

خطفت الوجوه الجديدة في تشكيلة منتخبنا الأول، الأنظار من أول مشاركة لهم في بطولات كأس الخليج، بالأداء المتميز الذي قدموه في مباراة أمس الأول أمام عُمان، وأكدوا أنهم إضافة حقيقية لصفوف «الأبيض»، بحثاً عن بلوغ الأهداف المطلوبة في المشاركة.

ورغم أجواء «الديربيات» التي تميز مباريات كأس الخليج، والضغط الجماهيري الكبير، والرهبة التي تصاحب ظهور المنتخبات في اللقاءات الافتتاحية، إلا أن الوجوه الجديدة حققت انطلاقة ناجحة، وقدمت أداءً جيداً نال استحسان الجماهير، مما أدخل روح التفاؤل في الشارع، بقدرة الدماء الجديدة في تشكيلة «الأبيض» على تعزيز حظوظنا في المنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى «المربع الذهبي»، وافتتاح مرحلة جديدة في مسيرة منتخبنا مليئة بالتحديات الكبيرة.

وشهدت قائمة «الأبيض» مشاركة ثلاثة لاعبين جدد عن أجواء كأس الخليج في التشكيلة الأساسية، هم محمد المنهالي وخليفة مبارك وعلي سالمين، وانضم إليهم ريان يسلم في الشوط الثاني، في تأكيد واضح على الأهمية التي يوليها الجهاز الفني بقيادة برانديلي للوجوه الشابة، والذين استحقوا مكانهم في المنتخب، بناء على الجاهزية العالية التي أظهروها في الدوري.

وأكد ريان يسلم أنه لم يشعر بالرهبة من المشاركة الأولى في بطولات الخليج، مؤكداً أنه لقي كل التشجيع من الجهاز الفني للدخول في الشوط الثاني، وتقديم الإضافة للمنتخب، مشيراً إلى أن أجواء كأس الخليج جميلة ومليئة بالحماس والتشويق، الأمر الذي يشجع أي لاعب على تقديم أفضل ما عنده، حتى تكون انطلاقته إيجابية.