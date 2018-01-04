قواتنا المسلحة والمقاومة تقطع إمداد الحوثي بين تعز والحديدة

عقيل الحلالي، وام (أبوظبي، صنعاء)

نجح أفراد القوات المسلحة الإماراتية والمقاومة اليمنية في قطع خط إمداد ميليشيات الحوثي الانقلابية بين تعز والحديدة جنوب مدينة حيس في إطار تأمين المناطق المحررة في الساحل الغربي مخلفة عشرات القتلى بين صفوف المليشيات الحوثية، وقال مصدر مسؤول بالقوات المسلحة أمس إن القوات الإماراتية مع قوات المقاومة اليمنية قامت بتمشيط ومداهمة أوكار المليشيات وأماكن تمركزهم شرق الخوخه باتجاه حيس وبين المزارع شرق منطقة موشج وحسي سالم ومنطقة الزهاري وقرية السويدية والقتلى بالعشرات بين صفوف المليشيات الحوثية الإيرانية.

واحتدمت أمس في محافظة البيضاء وسط اليمن المعارك بين الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي وميليشيات الحوثي الإيرانية التي استجدت بعض القبائل المحلية مساندتها لمنع تقدم أنصار «الشرعية». وتواصلت الاشتباكات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في عدد من المواقع على أطراف مدينتي ناطع ونعمان شمال شرق البيضاء، فيما شن مقاتلو المقاومة الشعبية الموالية للشرعية هجمات مباغتة على مواقع للميليشيات في مدن الصومعة والزاهر والقريشية.

وقالت مصادر في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إن مقاتلات التحالف العربي نفذت ليل الثلاثاء وأمس، غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في مدينتي نعمان وناطع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم. وأسرت قوات الجيش والمقاومة، أمس، قيادياً حوثياً واثنين من مرافقيه كانوا يختبئون داخل كهف بمنطقة الجملية في ناطع، بحسب مصدر عسكري يمني.

وقتل مسلحون حوثيون وجرح آخرون صباح أمس في هجوم لمقاتلي المقاومة الشعبية على مواقع للميليشيات في جبهة الحازمية بعرقوب العقلة بمدينة الصومعة شرق البيضاء. ونقل موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصادر عسكرية ميدانية أن الهجوم أسفر عن تدمير مركبة ومعدات عسكرية لميليشيات الحوثي وأعقبه اندلاع اشتباكات خلفت أيضاً قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. كما دارت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثي ومقاتلي المقاومة الشعبية في مواقع متفرقة بجبهة آل حميقان في مدينة الزاهر وسط البيضاء، فيما هاجم مقاتلون من المقاومة المحلية موقعاً للحوثيين في منطقة المستحيلة بمدينة القريشية شمال غرب المحافظة. وأكدت مصادر الجيش الوطني مقتل وإصابة عدد من مسلحي الحوثي وإعطاب مدرعة وإحراق خيام الموقع العسكري التابع للميليشيات، إضافة إلى اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.