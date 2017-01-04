جولة أستانة في 23 يناير ولقاء تحضيري تركي- روسي

عواصم (وكالات)

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، انتهاك القوات النظامية السورية و«حزب الله» والمليشيات الإيرانية الداعمة للأسد، لاتفاق وقف النار الذي تلتزمه المعارضة المعتدلة، محذراً من أن هذه الخروق تهدد بتقويض مفاوضات السلام المقررة بأستانة في 23 يناير الحالي، وكشف عن مباحثات بين مسؤولين أتراك وروس في أنقرة يومي 9 و10 الجاري لمناقشة إطار عمل للمفاوضات المرتقبة بين حكومة دمشق والمعارضة السورية، مطالباً إيران

بالضغط على الأسد والمليشيات لوقف انتهاك الهدنة. في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات والقصف الجوي على منطقة وادي بردى بريف دمشق الشمالي الغربي، وسط حديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين قوات النظام والمقاتلين قد يتيح وقف العمليات العسكرية.

وقال جاويش أوغلو أمس، «نرى خروقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وعناصر (حزب الله) والمليشيات الشيعية وقوات النظام السوري هم من يقوم بها»، داعياً إيران الداعمة للأسد والحزب اللبناني إلى «القيام بما يمليه عليها ضمانها لاتفاق الهدنة، وعليها إظهار ثقلها والضغط المسلحين ونظام دمشق».

وتابع أن أنقرة وموسكو تعملان بشكل مشترك على وضع تدابير ترمي إلى معاقبة مخالفي الهدنة، مشدداً على ضرورة التوصل إلى الحل السياسي في سوريا على أساس قرارات مجلس الأمن وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.