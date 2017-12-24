زاكيروني: طريقتنا تحتاج إلى أطراف في قمة الجاهزية

الكويت (الاتحاد)

أشاد الإيطالي زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا بمجهود اللاعبين، وعطائهم في الملعب، خلال لقاء عُمان، والذي أثمر الفوز الأول في البطولة، والأول رسمياً للمدرب، منذ توليه مهمة قيادة «الأبيض»، وكشف أنه سعيد بالانتصار الأول مع المنتخب في بطولة مهمة مثل كأس الخليج التي يعتبرها خير إعداد لبطولة أمم آسيا «الإمارات 2019»، كما أنه مهم ونقطة الانطلاقة الحقيقية للمنتخب تحت قيادته.

وتطرق زاكيروني لأهم النقاط الإيجابية، وقال: تكمن في الاستجابة الجيدة للاعبين، في ظل التكتيك الجديد الذي ينتهجه، بالإضافة إلى وجود عدد من العناصر الجديدة، ويحتاج الانسجام بين اللاعبين وبين الفكر الفني إلى وقت، كما أن الفريق نجح من الناحية الدفاعية، في المحافظة على الشباك نظيفة أمام منتخب متطور مثل عُمان الذي لعب مباراة جيدة، وكان الأفضل في بعض فترات اللقاء.

وأضاف: بدأنا بمستوى سيئ في البداية، وبعد 15 دقيقة، سيطرنا على أحداث الشوط الأول، وسجلنا هدفاً وكانت لنا الأفضلية في بعض الفرص المهمة التي أضعناها أمام المرمى العُماني، والانطباع الأول مهم، وحددنا هدفنا منذ أول يوم توليت به المهمة، وهي البطولة الآسيوية، و«الخليجية» من المحطات المهمة التي نصل من خلالها إلى «الآسيوية».

وحول عدم وجود ظهير أيسر في التشكيلة، قال زاكيروني إن الطريقة التي يلعب بها المنتخب تحتاج إلى أطراف على مستوى عالٍ من الجاهزية، يرى أن محمد المنهالي أدى الدور على أكمل وجه، وقام بجهد كبير، مع أنها المباراة الأولى التي يخوضها دولياً، كما أنني سعيد بمردود اللاعبين جميعاً، خاصة من يلعبون للمرة الأولى، في بطولة بهذا الحجم.

وأكد زاكيروني أنه يفكر منذ الآن في اللقاء القادم أمام السعودية، الذي أثبت أنه منتخب جيد بفوزه على صاحب الأرض، ويحدد الطريقة المناسبة التي يواجهه من خلالها، وقال: علينا أن نكون في كامل تركيزنا في كل المباريات.