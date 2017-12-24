باهبري بديلاً لهزاع في صفوف «الأخضر»

الكويت (الاتحاد)

انضم هتان باهبري لاعب المنتخب السعودي إلى تدريبات «الأخضر» فور وصوله أمس قادماً من الرياض، بعدما استدعاه المدير الفني للمنتخب السعودي كرونوسيلاف يورسيتش للدخول بديلاً للاعب المصاب هزاع الهزاع، الذي أظهرت الفحوصات الأولية تعرضه لرباط صليبي في الركبة بعد أن سقط في الدقيقة 17 في اللقاء الافتتاحي أمس الأول أمام الكويت.

غادر هزاع الهزاع لاعب وسط نادي الاتفاق، معسكر منتخب بلاده مساء أمس، وهو متكئ على «عكاز» طبي، في طريقه إلى المطار للعودة إلى المملكة، بعدما ودع زملاءه بالمنتخب، متمنياً لهم الوصول للنهائي والمنافسة على اللقب.

ووجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعلاج هزاع الهزاع مهاجم المنتخب السعودي في أي مركز متخصص في العالم، على أن تشمله مكافآت الفوز خلال مباريات البطولة.