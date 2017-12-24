منتخبات البطولة تغلق الأبواب فـي وجه الإعلام!

الكويت (الاتحاد)

أغلقت جميع المنتخبات المشاركة في البطولة أبوابها أمام الإعلام، الذي يمثل ملح دورات الخليج، وبات الإعلام يعاني من صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومة والتصريحات التي من شأنها أن تروج للحدث، وهو عكس ما كان يحدث في كل دورات الخليج السابقة.

وأغلقت معظم المنتخبات تدريباتها، وكذلك منعت كل التصريحات، واكتفت فقط بالمؤتمرات الصحفية قبل المباراة لتشكل هذه الظاهرة الجديدة صداعاً في رؤوس جميع وسائل الإعلام، رغم الكثافة العددية من الإعلاميين من مختلف دول الخليج.

وأكد سطام السهلي رئيس اللجنة الإعلامية في البطولة أن اللجنة المنظمة تسعى منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية إلى تسهيل مهمة الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة وتذليل كل الصعاب، التي تعترض عملهم طوال فترة تغطيتهم للحدث.

وقال السهلي إن اللجنة الإعلامية تلتزم التزاماً تاماً باللائحة التي تنظم العلاقة بين وسائل الإعلام وبين المنتخبات، وهي بتخصيص ربع الساعة الأول فقط لوسائل الإعلام ولا تتدخل في العمل الإعلامي والعلاقة الخاصة بين إدارة المنتخبات من جهة، ووسائل الإعلام من جهة أخرى، سواء في مقر الإقامة أو في «المكس زون» وغيرها من الأماكن.