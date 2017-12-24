133 قتيلاً بعاصفة استوائية جنوب الفلبين

مانيلا (أ ف ب)

لقي 133 شخصا على الأقل حتفهم خلال مرور العاصفة الاستوائية «تمبين» التي تضرب منذ الجمعة الماضي جنوب الفلبين ولا سيما جزيرة مينداناو، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن عشرات المفقودين. والحصيلة في ارتفاع مستمر. وتشير آخر الأرقام التي نشرتها الشرطة إلى انتشال 36 جثة من نهر سالوغ في مينداناو الذي فاضت مياهه. وتسببت العاصفة بفيضانات مفاجئة وانزلاقات في التربة.

وقال راندو سالفاسيون المسؤول في شرطة مدينة ساباد ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن الجثث التي تم انتشالها من النهر تعود لسكان في قرية سلفادور القريبة. من جهتها أعلنت السلطات المحلية انتشال 17 جثة أخرى في منطقة غير بعيدة.

وتقع بلدات ساباد وسلفادور وتوبود في إقليم لاناو دل نورتي في شمال غرب الجزيرة، الأكثر تضررا من العاصفة «تمبين».

وقال قائد شرطة سلفادو«تم تحذير السكان بشكل واسع. لكن بما أن الأعاصير قليلة هنا لم يأخذ المقيمون على ضفاف الأنهار تحذيراتنا على محمل الجد».