اتهام أميركي بالتخطيط لهجوم لحساب «داعش»

لوس أنجلوس (وكالات)

اعتقل عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» أمس الأول، عنصراً سابقاً في سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) بتهمة التخطيط لشن اعتداء مستوحى من تنظيم «داعش» في عيد الميلاد على معلم سياحي كبير في سان فرانسيسكو، حسبما أفادت وثائق قضائية.

وبحسب محضر التحقيق الذي قدمته الشرطة الفدرالية إلى المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا، فقد اعترف ايفيريت آرون جيمسون (26 عاماً) الذي يعمل سائق شاحنة بأنه كان يعتزم استهداف منطقة «بير 39» التي تقصدها حشود من الزوار والسياح للمحلات والمطاعم الموجودة فيها وموقعها على البحر.

ووجهت إلى جيمسون التهمة رسمياً بمحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم إرهابي أجنبي ما يعرضه لعقوبة السجن عشرين عاماً.

وأوضح المتهم لعملاء «أف بي آي» متخفّين أنه يريد استخدام متفجرات لمهاجمة الحشود في تلك المنطقة خلال الأسبوع الممتد بين 18 و25 ديسمبر الجاري لأن «عيد الميلاد هو اليوم الأمثل لتنفيذ اعتداء».