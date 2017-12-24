الحزب الحاكم يسعى لنصر مطلق لبوتين بانتخابات 2018



تاريخ النشر: الأحد 24 ديسمبر 2017 موسكو (رويترز) قال ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي وزعيم حزب روسيا المتحدة الحاكم اليوم السبت إن الحزب يريد أن يحقق الرئيس فلاديمير بوتين «نصرا مطلقا» في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس 2018. وأعلن بوتين (65 عاما) هذا الشهر أنه سيترشح للمنافسة على ولاية رئاسية جديدة كمرشح مستقل في سباق يبدو أنه على ثقة من الفوز به دون عناء. وقال ميدفيديف أمام مؤتمر سنوي لحزب روسيا المتحدة إن الحزب هو حزب بوتين وقاعدته السياسية الرئيسية. ووعد ميدفيديف بأنه سيدعم بوتين في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 مارس. وقال «سنمنحك.. يا فلاديمير فلاديميروفيتش كل الدعم الممكن الآن وفي المستقبل» مستخدما الاسمين الأول والأوسط لبوتين.