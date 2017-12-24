السلطة الفلسطينية: سنطالب الأمم المتحدة بعضوية كاملة

غزة، رام الله (الاتحاد، وكالات)

كشف وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، أن السلطة الفلسطينية بصدد وضع خطط جديدة بشأن القدس، وأكد أن الفلسطينيين سيطالبون الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين عضواً كاملاً، وعاصمتها القدس الشرقية، حسب قرارات مجلس الأمن الدولي.

من جانبه قال نيكولاس بيرنز، النائب السابق لوزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، إن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل أدى إلى عزل الولايات المتحدة عن العالم.

وقال: «هذه استراتيجية تفتقر للمشورة الجيدة من قبل الرئيس ترامب والسفيرة هايلي لأن ذلك عزلنا عن العالم، من المستحيل أن تقبل الدول أوامر من الولايات المتحدة أو الطريقة التي استخدمتها السفيرة الأميركية».

وتابع قائلًا: «حتى الطريقة التي تحدث فيها ترامب لم تكن مصممة لجذب أصوات الدول في الأمم المتحدة وما جرى كان عبارة عن مسرحية سياسية للمتابعين، وعليه لم تجدِ نفعاً»، لافتا إلى أن ما جرى يعتبر «يوماً سيئاً للدبلوماسية الأميركية».