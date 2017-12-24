مبعوث روسي: خسائر سوريا تتجاوز 400 مليار دولار



تاريخ النشر: الأحد 24 ديسمبر 2017 موسكو (وكالات) طالب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، المجتمع الدولي ببذل جهود مشتركة لإعادة إعمار سوريا ودعم اقتصادها. وأبلغ لافرينتييف شبكة «روسيا اليوم» بأن على المجتمع الدولي بأكمله أن يضافر جهوده لإعادة إعمار وبناء سوريا، لأن ذلك يحتاج إلى أموال طائلة وبمشاركة العديد من الدول مبيناً أن «الخسائر الاقتصادية تقدر بنحو 400 مليار دولار بسبب النزاع الذي تسبب بأضرار كبيرة في جميع القطاعات. وأعرب المسؤول الروسي عن استيائه مما وصفه بـ«ازدواجية المعايير في التعامل مع ملف المساعدات المالية بغرض إعادة الإعمار» مضيفاً «عملية إحياء الاقتصاد يجب أن تتم على كامل الأراضي السورية... لأن هناك دولا تريد أن تقدم المساعدات المالية لإعادة إعمار مناطق سيطرة المعارضة فقط».