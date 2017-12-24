بوجدانوف: سوتشي ستطلق إصلاحاً دستورياً يتوج بانتخابات في سوريا

موسكو (وكالات)

رجح ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن يتم خلال مؤتمر «الحوار الوطني» السوري المقرر في مدينة سوتشي نهاية يناير المقبل، تشكيل لجنة دستورية تحصل على تفويض عام من الشعب، ولذلك سيكون هناك بين 1500 و1700 مشارك يمثلون الشعب بأسره يعتبرون مصدراً للتشريع حول كافة المسائل، لبدء إصلاح دستوري وتحضير الدستور انتهاء بانتخابات بإشراف أممي. وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل خاصة، ويمكنها الاجتماع لاحقاً في جنيف. من جهته، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا الكسندر لافرنتييف، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» إن موسكو تعمل على مشاركة ممثلي جميع الأطياف السورية في مؤتمر سوتشي، كاشفاً عن اعتراض أنقرة على مشاركة أشخاص تتهمهم بالصلة ب«وحدات الحماية الكردية».

وأعلن لافرنتييف أنه لا توجد حتى الآن أي ترشيحات لرئيس مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، مشدداً على أن الحديث عن فاروق الشرع كمرشح لهذا المنصب ليس إلا شائعات. وكانت مصادر عدة قد ذكرت في وقت سابق، أن الدعوة وجهت إلى النائب السابق للرئيس السوري، ليقوم بافتتاح مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، مفترضة أن الشرع سيقود عمل المنتدى. ذكر المبعوث الروسي، أن مجموعة العمل الخاصة بتحرير المعتقلين في سوريا ستباشر نشاطها خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، وستضم ممثلين للدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران من دون الأطراف السورية. وقال «يجري تكوين المجموعة حالياً، ويتطلب ذلك بعض الوقت لأن مستوى الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا لا يزال متدنياً جداً». وأشار المبعوث الروسي إلى أن الكثير من الدول التي كانت تتخذ مواقف متشددة تجاه نظام الأسد، أخذت تراجع وجهة نظرها مؤخراً.