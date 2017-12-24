تمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان 3 سنوات

نيويورك (وام)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن تمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لثلاث سنوات اعتبارا من مطلع مارس القادم أو عند انتهاء القضايا المعروضة أمامها حسب أيهما أقرب. جاء ذلك خلال بيان جدد خلاله الأمين العام التزام الأمم المتحدة بدعم عمل المحكمة الخاصة في مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم الكبرى بغية تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وتتمثل ولاية المحكمة الخاصة الواقعة قرب لاهاي في هولندا في إجراء محاكمات للمتهمين بتنفيذ الهجوم الذي وقع في بيروت في 14 فبراير 2005 والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا من بينهم رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق وإصابة العديدين بجراح.