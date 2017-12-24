تونس: اعتقال فتاة تمجّد «داعش»



تاريخ النشر: الأحد 24 ديسمبر 2017 ساسي جبيل (تونس) أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكنت من إيقاف فتاة تعمدت تمجيد تنظيم «داعش» الإرهابي والتحريض على الإرهاب. وبينت الداخلية أمس في بيان أنه تم القبض على المشتبه بها بمحافظة المنستير وعمرها 19 عاماً، بالاعتماد على معطيات استعلاماتية كانت قد تعمدت تنزيل تدوينات وتعاليق على حسابها بـ «الفيسبوك» تمجّد من خلالها تنظيم «داعش» الإرهابي وتحرض على الإرهاب. وأضاف البيان أنه تم حجز مطويات وكتب ذات منحى تكفيري عند مداهمة منزل المتهمة، بعد مراجعة النيابة العمومية، التي للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بها ومباشرة قضية عدلية في شأنها موضوعها «الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي».