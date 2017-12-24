الجزائر: اعتقال 5 «دواعش» قبل تنفيذ هجمات عشية رأس السنة

الجزائر (د ب أ)

أفاد تقرير إخباري أمس السبت بأن الأمن الجزائري اعتقل يوم الأربعاء الماضي، خمسة ارهابيين، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية عشية رأس السنة الجديدة، بولاية تلمسان غربي البلاد.

وقالت صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية في موقعها الإلكتروني أمس، إن مصالح مكافحة الإرهاب تشتبه في انتماء الموقوفين لتنظيم «داعش» الإرهابي، موضحة أنها تحفظت على العديد من جوازات السفر البيوميترية مختوم عليها تأشيرات نحو تركيا والإمارات، ووثائق الدعاية الدينية، وهواتف محمولة، وأقراص مدمجة، وسيوف، وتذاكر سفر، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة الجزائرية والليرة التركية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع أمس، أن مفرزة للجيش، دمرت أمس الأول الجمعة مخبأ آخر للإرهابيين يحتوي على كمية معتبرة من المواد الغذائية وأغراض أخرى، بمنطقة بولحشيش ببلدة عين القشرة بولاية سكيكدة شرقي الجزائر. وكانت مفرزة أخرى للجيش دمرت في صباح نفس اليوم، إثر عملية تمشيط بمنطقة واد قارو بنفس الولاية (سكيكدة)، ثلاثة مخابئ للإرهابيين، تحتوي على 40 قنبلة، ومدفع تقليدي الصنع، ولوحة للطاقة الشمسية، ومواد غذائية وأغراض أخرى.