الجزائر: اعتقال 5 «دواعش» قبل تنفيذ هجمات عشية رأس السنة

الجزائر (د ب أ)
أفاد تقرير إخباري أمس السبت بأن الأمن الجزائري اعتقل يوم الأربعاء الماضي، خمسة ارهابيين، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية عشية رأس السنة الجديدة، بولاية تلمسان غربي البلاد.
وقالت صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية في موقعها الإلكتروني أمس، إن مصالح مكافحة الإرهاب تشتبه في انتماء الموقوفين لتنظيم «داعش» الإرهابي، موضحة أنها تحفظت على العديد من جوازات السفر البيوميترية مختوم عليها تأشيرات نحو تركيا والإمارات، ووثائق الدعاية الدينية، وهواتف محمولة، وأقراص مدمجة، وسيوف، وتذاكر سفر، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة الجزائرية والليرة التركية.
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