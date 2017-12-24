القاهرة: لا نستهدف أي طرف في قضية سد النهضة

القاهرة(وكالات)

قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير محمد إدريس، إن قضية مياه النيل وسد النهضة، تحتاج المزيد من الحديث حولها، مؤكدا أن مصر لا تستهدف أي طرف، ولكن مصر لن تترك أي فراغ ليتحرك فيه الآخرون. وأوضح إدريس في كلمة بالمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية أمس، أن القاهرة تزيد من دورها في القارة لحل جميع الأزمات والمشكلات والتحديات التي تتعرض لها أفريقيا، كما حدث في ملف البحيرات العظمى وأمن الصومال والأمن الإقليمي لمنطقة البحر الأحمر.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري، أنه على المستوى الرئاسي قامت مصر بالعديد من الزيارات المهمة للدول الإفريقية، وكذلك استضافت مصر العديد من القادة الأفارقة، لافتاً إلى أن أكثر من 200 زيارة متبادلة تمت خلال العامين السابقين.

وشدد إدريس أن العلاقات بين مصر وأفريقيا يجب أن تكون مستمرة ومستدامة لتصل إلى ذروتها لكى تخدم جميع المصالح. وأوضح إدريس أن مصر انتقلت من اهتمام بملف واحد إلى عدة ملفات واتجاهات.