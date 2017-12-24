شكري ينفي وجود وساطة روسية بين مصر وتركيا

القاهرة (د ب ا)

كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن وجود رغبة لدى مسؤولين في تركيا للتقارب مع مصر، مشيرا إلى أن ذلك مشروط بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الإساءة لمصر، إلا أنه نفى وجود وساطة روسية بين مصر وتركيا. وأعلن شكري، في حوار مع صحيفة «أخبار اليوم» المصرية نشرته أمس، عن زيارة يقوم بها هذا الأسبوع إلى إثيوبيا لكسر الجمود الذي شاب المفاوضات الفنية لسد النهضة.

وقال شكري إنه سيطرح على المسؤولين في إثيوبيا خلال الزيارة مجموعة أفكار جديدة قد تدفع لتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأضاف شكري أن هناك زيارة مرتقبة سيقوم بها العاهل المغربي محمد السادس للقاهرة، كما يجري حاليا تحديد موعد لزيارة الرئيس المصري إلى سلطنة عُمان بعد تأجيلها بسبب الحادث الإرهابي بمسجد الروضة بالعريش.

وأكد شكري عدم وجود توتر في العلاقات مع أميركا بسبب القدس، منوهاً إلى أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية ولم يتغير قبل وبعد القرار. وحول مقاطعة قطر، أوضح شكري على حق الدول الأربع المقاطعة في حماية أمنها القومي، مشيراً إلى أن المقاطعة لا تستهدف الشعب القطري، وإنما وقف الممارسات الداعمة للإرهاب.

وحول استهداف الحوثيين للأراضي السعودية واستخدام الصواريخ، قال «نحن ندين ذلك في بياناتنا الرسمية، فاستهداف الأراضي السعودية تطور خطير ومرفوض، ومصر دائماً تدعم الحفاظ على الأمن القومي للمملكة السعودية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ونرى في ذلك تطوراً يجب التعامل معه بكل حزم من خلال الآليات الدولية والتحالف العربي أيضاً».