فتح أول ممر إنساني جوي بين ليبيا وإيطاليا بنقل 162 مهاجراً

روما (أ ف ب)

وصلت مجموعة من 162 لاجئاً ظروفهم صعبة جداً كانوا مقيمين في مخيمات في ليبيا إلى روما على متن طائرة عسكرية إيطالية، في سابقة في هذا البلد، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة والحكومة الإيطالية.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي لدى استقبالهم في المطار العسكري في روما «إنه يوم تاريخي، إنها المرة الأولى التي يُفتح فيها ممر إنساني من ليبيا إلى أوروبا».

وأضاف «إنها مجرّد بداية، سنواصل العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

ورحّب الموفد الخاص لمفوضية الأمم المتحدة فنسان كوشتيل بهذه الخطوة، قائلاً «للمرة الأولى يمكننا أن نجلي لاجئين ظروفهم صعبة جداً وأن نرسلهم فوراً إلى إيطاليا». وهؤلاء اللاجئون فارّون من إريتريا وإثيوبيا والصومال واليمن، وبينهم عائلات وأمهات عازبات، وقاصرون من دون مرافقين راشدين، وأشخاص معوّقون، وهم جميعاً بحاجة ملحّة لمساعدة طبية ودعم نفسي.

وقال كوتشيل «تحدث عدد كبير من هؤلاء الأشخاص عن معاناة كبيرة، وكانوا مسجونين لدى مهربين في ظروف لا إنسانية»، وقد وضعت خمس نساء حملهن أثناء اعتقالهن.