اليوم.. انطلاق الاجتماعات التحضيرية لجلسة البرلمان العربي في القاهرة

القاهرة (وام)
تنطلق اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماعات التحضيرية للجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي، والتي تستمر على مدى 5 أيام. وأوضح مكتب البرلمان بالقاهرة في بيان، أن هذه الجلسة ستركز على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، خاصة متابعة خطة تحرك البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة التي عقدت الشهر الجاري بشأن تداعيات القرار الأميركي بخصوص القدس.
وأضاف البيان أن الجلسة ستناقش أيضاً مشروع خطة تحرك البرلمان العربي التي أعدتها لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي بشأن التصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على مقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2019-2020م. وستناقش مشروع خطة تحرك البرلمان العربي التي أعدتها اللجنة المعنية برئاسة رئيس البرلمان العربي بشأن رفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
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وستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي.. أما لجنة الشؤون الاجتماعية، فستركز على قضايا التنمية الاجتماعية، خاصة التعليم واللاجئين. وسيستعرض مكتب البرلمان العربي خلال اجتماعه الرابع الذي سيعقد على مدار يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، الموضوعات المدرجة على جداول أعمال اللجان والبنود الدائمة على جدول أعمال المكتب، على أن يعقد المكتب اجتماعه الخامس يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري.
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