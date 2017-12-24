اليوم.. انطلاق الاجتماعات التحضيرية لجلسة البرلمان العربي في القاهرة

القاهرة (وام)

تنطلق اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماعات التحضيرية للجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي، والتي تستمر على مدى 5 أيام. وأوضح مكتب البرلمان بالقاهرة في بيان، أن هذه الجلسة ستركز على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، خاصة متابعة خطة تحرك البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة التي عقدت الشهر الجاري بشأن تداعيات القرار الأميركي بخصوص القدس.

وأضاف البيان أن الجلسة ستناقش أيضاً مشروع خطة تحرك البرلمان العربي التي أعدتها لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي بشأن التصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على مقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2019-2020م. وستناقش مشروع خطة تحرك البرلمان العربي التي أعدتها اللجنة المعنية برئاسة رئيس البرلمان العربي بشأن رفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وستعقد اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع يومي 26 و27 ديسمبر الجاري، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي، تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، وستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة.

وستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي.. أما لجنة الشؤون الاجتماعية، فستركز على قضايا التنمية الاجتماعية، خاصة التعليم واللاجئين. وسيستعرض مكتب البرلمان العربي خلال اجتماعه الرابع الذي سيعقد على مدار يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، الموضوعات المدرجة على جداول أعمال اللجان والبنود الدائمة على جدول أعمال المكتب، على أن يعقد المكتب اجتماعه الخامس يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد على هامش اجتماعات البرلمان العربي، اجتماع لجنة فلسطين، واجتماع اللجنة المعنية بوضع خطة تحرك لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لمساعدة ودعم اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، واجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي في العالم العربي، واجتماع لجنة الدول العربية الأقل نماء.