إيران تغتال سيادة قطر مع سبق الإصرار والترصد

أحمد مراد (القاهرة)

فند خبراء في الشؤون السياسية بالقاهرة الادعاءات والمزاعم التي تروجها قطر حول حرصها على التوصل إلى حل مع دول المقاطعة، ولكن بشرط الحفاظ على

سيادتها المزعومة، مؤكدين أن هذه الادعاءات تتنافى تماماً مع ما يصدر عن النظام الحاكم القطري من مواقف وتحركات، لا سيما فيما يتعلق بالارتماء في

أحضان إيران بشكل ينال من سيادة قطر وشعبها، حيث سمح النظام القطري لإيران بأن يكون لها نفوذ قوي على الساحة السياسية القطرية داخلياً وخارجياً لدرجة وصلت حد الابتزاز.

بداية، أوضحت د. هدى راغب عوض، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، أن كل ما يصدر عن الدوحة من مواقف وتصريحات بشأن أزمتها الراهنة لا يخرج عن سياق سياسة المناورة والمراوغة المفضوحة التي تتبعها منذ بدء سريان إجراءات المقاطعة لها في الخامس من يونيو الماضي، وفي إطار هذه المراوغة المفضوحة تأتي الادعاءات والمزاعم التي تروجها حول حرصها على التوصل إلى حل مع دول المقاطعة، ولكن بشرط الحفاظ على سيادتها المزعومة.