«الشرعية» اليمنية تحرر مواقع جبلية استراتيجية في نهم

عقيل الحلالي (صنعاء)

حرر الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي أمس، جبالاً استراتيجية في بلدة نهم القريبة من صنعاء، فيما حصدت غارات جوية للتحالف العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية، بينهم قيادات ميدانية، في العديد من جبهات القتال في البلاد.

وأعلن الجيش اليمني تحرير جبال الدشوش وجبل النفاحة وجبل المشنة، إضافة إلى تبة القناصين أحد أبرز المواقع الاستراتيجية في نهم، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي التي تقلص نفوذها على البلدة.

وساندت مقاتلات التحالف العربي تقدم قوات الشرعية في نهم، وقصفت مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي ما أسفر عن تدمير خمس مركبات وآليات عسكرية ورشاشات ثقيلة ومتوسطة، فضلا عن مصرع وجرح العشرات من المسلحين الحوثيين.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله ناجي الشندقي، لـ «الاتحاد»، إن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدماً ميدانياً كبيراً بتحريرها جبال الدشوش وجبل النفاحة وتبة القناصين وجبل المشنة، مشيراً إلى مقتل أكثر من 28 من عناصر الميليشيات وإصابة عشرات آخرين خلال المعارك والغارات الجوية بنهم.