الغواصات الروسية.. هل تهدد «الكابلات» البحرية؟

مايكل بيرنباوم*

صعّدت الغواصات الروسية نشاطاتها بشكل كبير قريباً من «الكابلات البحرية» المخصصة لنقل البيانات شمال المحيط الأطلسي. ويقول عسكريون من ذوي الرتب الرفيعة إن هذا التطور الجديد يأتي في إطار عملية إعادة تموضع استفزازية يمكن أن تدفع بحلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى إعادة إحياء حقبة الحرب الباردة.

ويمكن لهذا الاهتمام الروسي الكبير بالكابلات التي تستخدم في تأمين الاتصالات وخدمات الإنترنت بين أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وأوروبا، أن يمنح الكرملين القدرة على التقاط أو قطع طريق البيانات المهمة التي تتدفق عبرها، وفقاً لما قاله المسؤولون العسكريون.

وأضاف هؤلاء أن نشاطات الغواصات الروسية ازدادت إلى مستويات لم يلاحظ مثلها المراقبون منذ أيام الحرب الباردة، وشكلت خطراً على السفن العابرة خلال الأشهر الماضية.

وقال الأدميرال في البحرية الأميركية وآمر سلاح الغواصات في حلف «الناتو» أندرو لينون: «نحن نراقب الآن النشاطات الروسية تحت مياه المحيط وبالقرب من الكابلات البحرية، ولا أعتقد أننا شهدنا مثلها من قبل على الإطلاق. ويبدو بكل وضوح أن لروسيا مصلحة في تهديد البنى التحتية البحرية لحلف الناتو والدول الأعضاء فيه».

وجاء ردّ «الناتو» على التحركات الروسية بوضع خطط لإعادة تشكيل وتفعيل مركز القيادة الذي تم إلغاؤه بعد نهاية الحرب الباردة من أجل ضمان الأمن في شمال الأطلسي. ومن جهة أخرى، تعمل الآن الدول الأعضاء في «الناتو» على تطوير قدرات أسلحتها المضادة للغواصات وصناعة طائرات بالغة التطور متخصصة في اكتشافها.