32 فارساً وفارسة في «أبوظبي 2018»

أبوظبي (الاتحاد)
تشهد دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من 17 وحتى 22 مارس المقبل بأبوظبي، مشاركة 32 فارسا وفارسة ينتمون إلى 9 دول مختلفة للتنافس وإبراز مواهب وقدرات أصحاب الهمم في الفروسية.
وتشهد الدورة مشاركة 33 دولة، منها 18 من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و15 أوروبية وآسيوية وأفريقية تشارك ولأول مرة.
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وتم اعتماد الفروسية رياضة رسمية عام 1988، ويتعلم الفرسان الذين يتسابقون كيفية تطوير مهاراتهم في ركوب الخيل، واكتساب الثقة بالنفس في طريقة توجيه الحصان والسيطرة عليه والتناسق والتناغم معه، وتشمل رياضة الفروسية مجموعة من المسابقات ومنها الركوب الإنجليزي والغربي، والتتابع، والفرق، والقفز «جائزة كابريلي»، ويبلغ عدد الفرسان في المنطقة حاليا 915 لاعبا ولاعبة.
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