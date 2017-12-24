32 فارساً وفارسة في «أبوظبي 2018»

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من 17 وحتى 22 مارس المقبل بأبوظبي، مشاركة 32 فارسا وفارسة ينتمون إلى 9 دول مختلفة للتنافس وإبراز مواهب وقدرات أصحاب الهمم في الفروسية.

وتشهد الدورة مشاركة 33 دولة، منها 18 من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و15 أوروبية وآسيوية وأفريقية تشارك ولأول مرة.

وأعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية والتي تضم محمد ناصر مدير عام الرياضة والمسابقات، والدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات أن البحرين تشارك بفارس وفارسة، ومصر بفارسين وفارستين، والأردن بفارسين وفارسة، والمغرب بفارسين، ولبنان بفارس واحد، وعمان بفارسين وفارستين، وسوريا بفارسين وفارستين، وتونس بفارسين وفارستين، بينما تشارك الإمارات بأربعة فرسان وأربع فارسات.

وتم اعتماد الفروسية رياضة رسمية عام 1988، ويتعلم الفرسان الذين يتسابقون كيفية تطوير مهاراتهم في ركوب الخيل، واكتساب الثقة بالنفس في طريقة توجيه الحصان والسيطرة عليه والتناسق والتناغم معه، وتشمل رياضة الفروسية مجموعة من المسابقات ومنها الركوب الإنجليزي والغربي، والتتابع، والفرق، والقفز «جائزة كابريلي»، ويبلغ عدد الفرسان في المنطقة حاليا 915 لاعبا ولاعبة.

وتقام مسابقات الفروسية في نادي أبوظبي للفروسية، أكبر منشأة للفروسية في المنطقة وقد تأسس كنادٍ لركوب الخيل على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عام 1976، وإلى جانب منشآت سباق الخيل، يتضمن ثماني ساحات رملية تتراوح مساحتها بين 212.1 إلى 500.3 متر مربع وساحة عشبية للقفز بمساحة 650.8 متر مربع.