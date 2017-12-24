«سي نو مور» يخطف كأس «المهجنة» في الشارقة

محمد حسن (الشارقة)

توج الجواد «المقام» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإشراف ايريك ليمارتنيل، وبقيادة تاج اوشي، بطلاً للشوط الثاني على لقب (مجلس الشارقة الرياضي) المخصص للخيول العربية إنتاج محلي، لمسافة 1200 متر، مسجلاً زمناً قدره 1:20:53 دقيقة، والذي أقيم أمس ضمن فعاليات السباق الثالث لمضمار الشارقة، بمشاركة 119 من أقوى الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، وبرعاية شركة لونجين ومجلس الشارقة الرياضي وفندق سينترو الشارقة. وظفر الجواد «سي نو مور» لمحمد خليفة البسطي، وبإشراف دوج واتسون، وبقيادة سام هتشكوت، بكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لمسافة 1700 متر، المخصص للخيول المهجنة، البالغة جائزته 100 ألف درهم (برعاية نادي الشارقة للفروسية)، وسجل البطل 1:47:46 دقيقة.

ونجح الجواد «نقوش» لخالد خليفة النابودة وبإشراف ارنست اورتيل، وبقيادة تاج اوشي من اقتناص لقب الشوط الأول (سينترو الشارقة) المخصص للخيول العربية المبتدئة، إنتاج محلي، لمسافة 1200 متر، مسجلاً 1:19:62 دقيقة. وانتزع الجواد «ملب» لخالد صالح المليحي، وبإشراف اليس جياني، وبقيادة تاج اوشي (ثنائية) جائزة الشوط الثالث (لونجين ماستر كولكشن) المخصص للخيول العربية المبتدئة، لمسافة 1200 متر، مسجلاً زمناً قدره 1:19:21 دقيقة.

وخطف الجواد «كارلوس دو كارير» لأحمد سعيد المزروعي وبإشراف إبراهيم الحضرمي وبقيادة سيف البلوشي، جائزة الشوط الرابع (لونجين لا جراند كلاسيك النسائية) المخصص للخيول العربية، لمسافة 2000 متر، مسجلاً زمناً قدره 2:20:11 دقيقة.

وسجل الجواد «ايه اف مولع» لخليفة مطر النيادي وبإشراف المالك نفسه، وبقيادة أنس السيابي، الفوز في الشوط السادس (لونجين كونكويست كلاسيك) المخصص للخيول العربية إنتاج محلي، لمسافة 1000 متر «تكافؤ»، مسجلاً زمناً قدره 1:06:51 دقيقة.